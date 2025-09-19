В Сочи открылся обновленный молодежный центр

Центр развития молодежи обновили в Сочи Краснодарского края. Создание условий для самореализации подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
Для учреждения закупили новую мебель, современную технику и инвентарь. Также теперь там есть медиастудия, зона коворкинга, актовый и танцевальный залы.
«Накануне состоялось открытие молодежного центра. Подобные места важны тем, что активные юные сочинцы получают пространство и возможности для образования, творчества и спорта в своем микрорайоне. Также вскоре будут подготовлены и открыты молодежные центры в Лазаревском районе на улицах Связной и Калараша», — сказала заместитель главы Сочи Елена Канюк.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.