Застройщик получил срок за мошенничество с водопроводом на 4 млн в Иркутске

В Иркутске суд вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении бывшего застройщика. Полицейские установили, что с 2018 по 2020 год осужденный совместно с потерпевшим возводили жилой дом и делали водопроводную сеть к нему. Фигурант по договору имел право оформить в собственность своей компании 30% водопровода. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры региона.
После окончания строительства и подключении нового дома к центральному водоснабжению злоумышленник полностью оформил водопровод в собственность на свою компанию, затем по фиктивному договору купли-продажи оформил объект на себя и распорядился им по своему усмотрению. Подсудимый использовал в своих преступных целях документы, связанные со строительством водопровода в поселке Молодежный, технический план сооружения и исполнительную съемку и, предоставил ложные сведения в уполномоченный орган. В результате чего потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей.
Позднее потерпевший также зарегистрировал право собственности на водопроводную сеть, в связи с чем произошла двойная регистрация. В 2021 году по решению суда право собственности подсудимого и третьего лица на спорный объект признано отсутствующим.
Осужденный свою вину признал частично. Мужчину приговорили к 4 годам условно. Также подсудимому назначили штраф в размере 540 тысяч рублей. Суд сохранил арест на имущество фигуранта до выплаты штрафа.
