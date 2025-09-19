Застройщик получил срок за мошенничество с водопроводом на 4 млн в Иркутске

После окончания строительства и подключении нового дома к центральному водоснабжению злоумышленник полностью оформил водопровод в собственность на свою компанию, затем по фиктивному договору купли-продажи оформил объект на себя и распорядился им по своему усмотрению. Подсудимый использовал в своих преступных целях документы, связанные со строительством водопровода в поселке Молодежный, технический план сооружения и исполнительную съемку и, предоставил ложные сведения в уполномоченный орган. В результате чего потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей.