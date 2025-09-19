В Омске прошел рейд по поиску злостных неплательщиков

О результатах операции «Должник», в ходе которой сотрудники полиции отлавливали на омских дорогах нерадивых владельцев автомобилей, рассказал сегодня, 19 сентября, телеграм-канал «Омская полиция».
«Работа проводилась с использованием автоматизированных информационно-поисковых систем в онлайн-режиме. В результате выявлено 32 злостных неплательщика, арестовано 3 транспортных средства», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
Также полицейские похвастались «крупным уловом» — в ходе операции ими был пойман водитель автомобиля «Тойота Приус», который имел задолженность в 934 000 рублей. В ведомстве напомнили, что за уклонение от исполнения административного наказания предусмотрена административная ответственность в виде нового штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток.