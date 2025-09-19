В Омске прошел рейд по поиску злостных неплательщиков

Также полицейские похвастались «крупным уловом» — в ходе операции ими был пойман водитель автомобиля «Тойота Приус», который имел задолженность в 934 000 рублей. В ведомстве напомнили, что за уклонение от исполнения административного наказания предусмотрена административная ответственность в виде нового штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток.