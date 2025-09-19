В Димитровграде Ульяновской области открылась модельная библиотека

«Ежегодно сюда приходят около 6 тысяч читателей. Сохраняя полувековые традиции библиотеки, сделали ее по-настоящему комфортной для детей и взрослых. Позаботились о том, чтобы создать современные условия для развития экологического образования. Ускорять темпы обновления наших библиотек помогает нацпроект “Семья”. Благодаря федеральной поддержке в этом году модернизируем еще четыре объекта в Вешкаймском, Базарносызганском, Кузоватовском районах и Ульяновске», — отметил губернатор Алексей Русских.