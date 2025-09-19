В Димитровграде Ульяновской области открылась модельная библиотека

Библиотеку под названием «Информационно-экологический центр имени В. В. Бианки» в городе Димитровграде Ульяновской области модернизировали при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
«Ежегодно сюда приходят около 6 тысяч читателей. Сохраняя полувековые традиции библиотеки, сделали ее по-настоящему комфортной для детей и взрослых. Позаботились о том, чтобы создать современные условия для развития экологического образования. Ускорять темпы обновления наших библиотек помогает нацпроект “Семья”. Благодаря федеральной поддержке в этом году модернизируем еще четыре объекта в Вешкаймском, Базарносызганском, Кузоватовском районах и Ульяновске», — отметил губернатор Алексей Русских.
В библиотеке создали новые пространства для семейного досуга и развития. В зоне «Книжная семейная траектория» можно взять почитать разные издания. Их в фонде учреждения насчитывается свыше 259 тыс.
В пространстве «Семейный ЭкоДДом» площадью около 120 кв. м есть зона для общения и развития для людей разных возрастов и интересов. Также там обустроили место для просвещения и дискуссий и площадку для культурных и образовательных мероприятий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.