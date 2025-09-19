В больницу Стерлитамака поступил ультразвуковой сканер

Ультразвуковой сканер поступил в городскую клиническую больницу № 1 в Стерлитамаке при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Минздраве Республики Башкортостан.
Новое оборудование — это современный диагностический прибор, который позволяет получать более четкие и информативные изображения внутренних органов и тканей. Аппарат значительно расширяет возможности врачей в проведении неинвазивных исследований, повышая точность диагностики и снижая время ожидания результатов.
«Это оборудование поможет повысить качество медицинской помощи для жителей Стерлитамака и близлежащих районов. Мы стремимся внедрять самые современные технологии, чтобы обеспечить своевременное выявление заболеваний и эффективное лечение наших пациентов», — отметил главный врач Ильшат Яппаров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.