На юге Красноярского края медведи выходят к людям в парке «Ергаки»

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края отмечается повышенная активность медведей. Дирекция охраняемой территории настойчиво рекомендует туристам и другим посетителям парка полностью воздержаться от выходов на территорию. Это касается, в том числе, популярных туристических маршрутов вне туристических баз.
Такой призыв появился в официальном паблике КГБУ «Дирекция природного парка “Ергаки”».
К нему должны прислушаться и сборщики дикоросов из числа местных жителей. Причина таких превентивных мер — необходимость обеспечить людям безопасность. Дикие звери выходят туда, куда раньше старались не показываться. Чтобы предотвратить встречу с ними, человеку лучше уступить лес хищнику.