На юге Красноярского края медведи выходят к людям в парке «Ергаки»

К нему должны прислушаться и сборщики дикоросов из числа местных жителей. Причина таких превентивных мер — необходимость обеспечить людям безопасность. Дикие звери выходят туда, куда раньше старались не показываться. Чтобы предотвратить встречу с ними, человеку лучше уступить лес хищнику.