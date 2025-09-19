В Пермском и Добрянском округах подводят итоги благоустройства общественных пространств

В поселке Юг Пермского округа за сезон благоустроили набережную пруда. Здесь появились пешеходные дорожки, ротонда и теневые навесы — создана комфортная зона для прогулок, отдыха и активного досуга.
В сквере Белкин лес в поселке Полазна Добрянского округа не только обновили пешеходные дорожки, но и создали беговую трассу в 300 метров с резиновым покрытием. Зону отдыха дополнили качели, малые архитектурные формы, освещение. И, конечно, кормушки для белок.
В самой Добрянке идет второй этап благоустройства сквера имени Пелиха. Основные работы завершены, ведется монтаж уличного освещения.
Всего по итогам строительного сезона этого года в территориях Прикамья должно быть завершено благоустройство 53 дворов и 101 общественного пространства. Совокупные затраты бюджетов всех уровней — более 1,1 млрд рублей.