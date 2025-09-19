В Пермском и Добрянском округах подводят итоги благоустройства общественных пространств

В сквере Белкин лес в поселке Полазна Добрянского округа не только обновили пешеходные дорожки, но и создали беговую трассу в 300 метров с резиновым покрытием. Зону отдыха дополнили качели, малые архитектурные формы, освещение. И, конечно, кормушки для белок.