В станице Рязанской Краснодарского края благоустроят парк

Территорию старого парка в станице Рязанской в Краснодарском крае преобразят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Белореченского муниципального района.
В зоне для активного отдыха появятся новые места для детских игр и занятий различными видами спорта. Также там планируют оборудовать сцену и танцплощадку. Кроме того, по проекту обустроят территорию для выставок, вымостят плиткой пешеходные дорожки и установят скамейки. А еще в парке собираются высадить деревья.
«Мы сознательно выбрали путь не кардинальной перепланировки, а деликатного обновления, сохранив душу этого места, его историю и тенистые аллеи. Этот объект станет точкой притяжения для всех поколений жителей станицы, местом отдыха, [для] занятий спортом и проведения культурных мероприятий. Завершение работ и открытие парка запланировано на конец текущего года», — рассказал начальник управления транспорта, строительства, промышленности и жилищно-коммунального хозяйства администрации Белореченского района Константин Ивлев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.