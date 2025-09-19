В станице Рязанской Краснодарского края благоустроят парк

В зоне для активного отдыха появятся новые места для детских игр и занятий различными видами спорта. Также там планируют оборудовать сцену и танцплощадку. Кроме того, по проекту обустроят территорию для выставок, вымостят плиткой пешеходные дорожки и установят скамейки. А еще в парке собираются высадить деревья.