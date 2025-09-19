Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы примут участие в конкурсе «Профи среди любителей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подведены итоги заявочной кампании на конкурс «Профи среди любителей» проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Источник: Правительство Красноярского края

В этом году заявки на участие в проекте «СпортТрек» подали 444 человека, жителя Красноярского края, в том числе 18 стали участниками конкурса «Профи среди любителей», отмечает пресс-служба регионального правительства. Регистрация на другие треки проекта, среди которых «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок», продолжается.

Проект «СпортТрек», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни.

Трек «Профи среди любителей» призван выявить и поддержать баскетболистов-любителей, начинающих организаторов мероприятий и спортивных менеджеров с небольшим опытом, но с интересом к развитию в индустрии.

Участников, набравших наибольшее количество баллов, пригласят на финал проекта в ноябре. Лауреаты среди спортивных менеджеров смогут пройти стажировку в профессиональных клубах или федерациях. Организаторы мероприятий получат кейс в портфолио в партнерстве с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и перспективу присоединиться к подготовке финального события сезона.