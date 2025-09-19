Красноярцы примут участие в конкурсе «Профи среди любителей»

В этом году заявки на участие в проекте «СпортТрек» подали 444 человека, жителя Красноярского края, в том числе 18 стали участниками конкурса «Профи среди любителей», отмечает пресс-служба регионального правительства. Регистрация на другие треки проекта, среди которых «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок», продолжается.