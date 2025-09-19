Красноярцы примут участие в конкурсе «Профи среди любителей»

В этом году заявки на участие в проекте «СпортТрек» подали 444 человека, жителя Красноярского края, в том числе 18 стали участниками конкурса «Профи среди любителей», отмечает пресс-служба регионального правительства. Регистрация на другие треки проекта, среди которых «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок», продолжается.
Проект «СпортТрек», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать свой путь к здоровому и активному образу жизни.
Трек «Профи среди любителей» призван выявить и поддержать баскетболистов-любителей, начинающих организаторов мероприятий и спортивных менеджеров с небольшим опытом, но с интересом к развитию в индустрии.
Участников, набравших наибольшее количество баллов, пригласят на финал проекта в ноябре. Лауреаты среди спортивных менеджеров смогут пройти стажировку в профессиональных клубах или федерациях. Организаторы мероприятий получат кейс в портфолио в партнерстве с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и перспективу присоединиться к подготовке финального события сезона.