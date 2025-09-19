Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больного раком мальчика, которому помог Путин, доставили в Дагестан

Врачи Дагестана оказывают помощь больному мальчику, которому Путин помог в КНР.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 19 сен — РИА Новости. Врачи в Дагестане оказывают необходимую помощь больному раком мальчику, которого по поручению президента России Владимира Путина доставили из Китая в Москву, сейчас ребенок находится на лечении в Детской городской клинической больнице в Махачкале, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин помог больному раком российскому мальчику, который проходил лечение в Китае. Ребенку становилось хуже, и китайские специалисты посоветовали как можно скорее вернуть его в Россию. Но для такого перелета нужно специальное оборудование и сопровождение. Мать мальчика обратилась в посольство, а посол доложил об этом главе государства. Путин организовал доставку ребенка в Москву бортом специального летного отряда «Россия», его госпитализировали в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России.

«Сейчас он находится на лечении в Детской городской клинической больнице (в Махачкале — ред.), где его навестил замминистра здравоохранения республики Дагестан Патхула Патхулаев… Главный врач ДГКБ Рафик Магомедов вместе с лечащим врачом маленького пациента рассказали, какие этапы медицинской поддержки получает ребёнок сейчас и что ещё планируется сделать… Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребенку с тяжелой патологией… Все силы направлены на улучшение состояния мальчика», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше