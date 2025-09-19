Больного раком мальчика, которому помог Путин, доставили в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 19 сен — РИА Новости. Врачи в Дагестане оказывают необходимую помощь больному раком мальчику, которого по поручению президента России Владимира Путина доставили из Китая в Москву, сейчас ребенок находится на лечении в Детской городской клинической больнице в Махачкале, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин помог больному раком российскому мальчику, который проходил лечение в Китае. Ребенку становилось хуже, и китайские специалисты посоветовали как можно скорее вернуть его в Россию. Но для такого перелета нужно специальное оборудование и сопровождение. Мать мальчика обратилась в посольство, а посол доложил об этом главе государства. Путин организовал доставку ребенка в Москву бортом специального летного отряда «Россия», его госпитализировали в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России.
«Сейчас он находится на лечении в Детской городской клинической больнице (в Махачкале — ред.), где его навестил замминистра здравоохранения республики Дагестан Патхула Патхулаев… Главный врач ДГКБ Рафик Магомедов вместе с лечащим врачом маленького пациента рассказали, какие этапы медицинской поддержки получает ребёнок сейчас и что ещё планируется сделать… Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребенку с тяжелой патологией… Все силы направлены на улучшение состояния мальчика», — говорится в сообщении.