Экс-супруг пропавшей в Таиланде россиянки заявил, что не знал о ее поездке

По информации русскоязычного паблика, Эрика жила на таиландском острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок вместе с дочерью. «Паттайя от А до Я» также сообщает, что в Таиланд летят родители Эрики из Владивостока, откуда родом пропавшая россиянка. Паблик, участники которого занимаются волонтерской деятельностью по оказанию помощи россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде, в частности поиском пропавших, также разместил обращение к людям, знающим Эрику или имеющим информацию о ее местонахождении, с просьбой связаться с администратором паблика.