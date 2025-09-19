Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцам сообщили о подготовке к отопительному сезону

В Самаре продолжается подготовка к зиме.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области постепенно снижается температура. В регионе местные жители уже утепляются и покупают обогреватели из-за похолодания. Самарцам рассказали о подготовке к отопительному сезону.

В этом году требования к подготовке к отопительному сезону остались теми же. Однако новый указ определяет правила паспортов объектов. На начало сентября готовность жилых домов достигла 85%, котельных — 87%, теплосетей — 94%.

После 15 сентября государственная жилищная инспекция начинает массовую проверку домов. Сотрудники компании проверят и выяснят причины, почему дома не удалось довести до готовности. Подробности рассказали в нашем материале.