Самарцам сообщили о подготовке к отопительному сезону

В Самарской области постепенно снижается температура. В регионе местные жители уже утепляются и покупают обогреватели из-за похолодания. Самарцам рассказали о подготовке к отопительному сезону.
В этом году требования к подготовке к отопительному сезону остались теми же. Однако новый указ определяет правила паспортов объектов. На начало сентября готовность жилых домов достигла 85%, котельных — 87%, теплосетей — 94%.
После 15 сентября государственная жилищная инспекция начинает массовую проверку домов. Сотрудники компании проверят и выяснят причины, почему дома не удалось довести до готовности. Подробности рассказали в нашем материале.