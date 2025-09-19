Бывшего ветврача из Омской области обвинили в получении 2,5 млн рублей взяток

Установлена причастность бывшего главного ветеринарного врача сельскохозпредприятия из Большереченского района к коммерческому подкупу. По данным омского управления экономической безопасности УМВД, с 2020 по 2024 годы специалист незаконно получала деньги от работника торгового предприятия за систематическое приобретение ветпрепаратов для организации.
Подозреваемая получала вознаграждение на свой банковский счет или на счет супруга, после чего рекомендовала руководству компании закупать препараты именно у этого поставщика. Общая сумма коммерческого подкупа превысила 2,5 миллиона рублей. В региональном СУ СК возбудили уголовное дело по части 8 статьи 204 УК Российской Федерации. Размер подкупа оценивается как особо крупный.
Ранее «КП Омск» рассказала о рейде по поиску злостных неплательщиков.