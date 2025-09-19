Бывшего ветврача из Омской области обвинили в получении 2,5 млн рублей взяток

Подозреваемая получала вознаграждение на свой банковский счет или на счет супруга, после чего рекомендовала руководству компании закупать препараты именно у этого поставщика. Общая сумма коммерческого подкупа превысила 2,5 миллиона рублей. В региональном СУ СК возбудили уголовное дело по части 8 статьи 204 УК Российской Федерации. Размер подкупа оценивается как особо крупный.