Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральную улицу Омска опять перекроют на все выходные

Омская мэрия предупреждает омичей о закрытии для движения автомобилей части улицы Ленина на ближайшие два дня.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал омской мэрии «Город Омск» анонсировал сегодня, 19 сентября, очередное неудобство для омских автовладельцев. С сегодняшнего вечера и до конца выходных улица Ленина будет полностью закрыта для движения транспорта на определенном участке.

«Внимание, омичи! Сегодня перекроют улицу Ленина. Проект “Пешеходный Любинский” продлен до 28 сентября. С 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья улица Ленина будет полностью закрыта для движения транспорта на участке от Площади Победы до улицы Партизанской», — говорится в сообщении пресс-службы омской мэрии.

Из-за народных гуляний произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта: автобус № 73 и троллейбус № 8 будут ходить по улице Гагарина. А для автомобилистов предусмотрен объезд для по улицам Гагарина, Тарская, Спартаковская, Партизанская, Бударина, Щербанева.