Центральную улицу Омска опять перекроют на все выходные

«Внимание, омичи! Сегодня перекроют улицу Ленина. Проект “Пешеходный Любинский” продлен до 28 сентября. С 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья улица Ленина будет полностью закрыта для движения транспорта на участке от Площади Победы до улицы Партизанской», — говорится в сообщении пресс-службы омской мэрии.