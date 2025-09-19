Центральную улицу Омска опять перекроют на все выходные

Телеграм-канал омской мэрии «Город Омск» анонсировал сегодня, 19 сентября, очередное неудобство для омских автовладельцев. С сегодняшнего вечера и до конца выходных улица Ленина будет полностью закрыта для движения транспорта на определенном участке.
«Внимание, омичи! Сегодня перекроют улицу Ленина. Проект “Пешеходный Любинский” продлен до 28 сентября. С 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья улица Ленина будет полностью закрыта для движения транспорта на участке от Площади Победы до улицы Партизанской», — говорится в сообщении пресс-службы омской мэрии.
Из-за народных гуляний произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта: автобус № 73 и троллейбус № 8 будут ходить по улице Гагарина. А для автомобилистов предусмотрен объезд для по улицам Гагарина, Тарская, Спартаковская, Партизанская, Бударина, Щербанева.