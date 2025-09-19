Ричмонд
Карантин по бруцеллезу ввели в Веселовском районе Ростовской области

Ограничения из-за бруцеллеза у домашнего скота ввели в одном из донских сел.

Источник: Комсомольская правда

В Краснооктябрьском сельском поселении Ростовской области ввели карантин по бруцеллезу. Об этом сообщает администрация Веселовского района.

Ветеринарно-санитарные меры действуют с 16 сентября. Бруцеллез — инфекционная болезнь, опасная для животных и человека, поэтому местным жителям следует строго выполнять все карантинные требования.

В частности, реализация мяса на территории сельского поселения возможна только при полном комплекте ветеринарных документов, гарантирующих безопасность продукции. Торговое оборудование и инвентарь следует регулярно мыть. Все поверхности должны быть в идеальной чистоте. Персонал обязан соблюдать правила личной гигиены.

При приемке товара необходим тщательный осмотр каждой партии. При обнаружении подозрительных признаков нужно немедленно сообщать в ветеринарную службу. К тревожным сигналам относятся нехарактерный цвет, запах или консистенция мяса. При хранении и транспортировке продукции необходимо строго соблюдать температурные нормы.

Несоблюдение правил грозит административной и уголовной ответственностью.

