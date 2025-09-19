Ричмонд
В Волгограде на выходных отключат воду в двух районах

На 20 и 21 сентября запланированы профилактические работы на магистральном водопроводе, в связи с чем холодное водоснабжение ограничат в Ворошиловском и Советском районах областного центра.

Во время отключения будет проведена ревизия и замена задвижки, а также промывка резервуаров чистой воды на водонапорной станции. Благодаря выполнению плановых работ улучшится качество водоснабжения для 100 000 волгоградцев, сообщили в ТГ-канале ресурсоснабжающей организации.

Кроме того, на выходных к магистрали подключат 2 новые обводные линии. Это поможет автоматизировать работу новых задвижек и повысить надежность и качество водоснабжения в двух районах Волгограда.

Воду отключат в Ворошиловском и Советском районах (микрорайон Тулака). Подачу ресурса остановят в 6 часов 20 сентября. Воды не будет до 15 часов 21 сентября. Представители Единого диспетчерского центра по вопросам ЖКХ заранее сообщили управляющим компаниям о предстоящих работах.

Отмечается, что на время отключения водоснабжения для потребителей организуют подвоз воды. График отключения холодной воды и подвоза можно найти на сайте ресурсоснабжающей организации.