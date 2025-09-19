В Волгограде на выходных отключат воду в двух районах

Во время отключения будет проведена ревизия и замена задвижки, а также промывка резервуаров чистой воды на водонапорной станции. Благодаря выполнению плановых работ улучшится качество водоснабжения для 100 000 волгоградцев, сообщили в ТГ-канале ресурсоснабжающей организации.