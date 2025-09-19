«Прощай, красавица Зая!» Новосибирский зоопарк сообщил о гибели белой тигрицы

Она до последних своих дней оставалась очень красивой и сохраняла своей характер. Все, кто работал с этой тигрицей, навсегда запомнят, какой она была, как растила своих тигрят, какие у нее были отношения с тигром Зао. Нам очень грустно прощаться с ней", — говорит зоолог Юлия Коновалова.