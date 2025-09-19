«Прощай, красавица Зая!» Новосибирский зоопарк сообщил о гибели белой тигрицы

В Новосибирском зоопарке скончалась белая тигрица Зая. Об этом учреждение сообщило сегодня, 19 сентября, в телеграм-канале.
"Зая жила в нашем зоологическом парке с 2006 года. Ее привезли, когда она была еще совсем юной тигрицей, фактически подростком, и прожила у нас почти двадцать лет. Зая была настоящим украшением коллекции и всеобщей любимицей, — сообщили в Новосибирском зоопарке. -
Заю можно назвать долгожительницей. Тигры живут около 15−16 лет, а ей было уже около 20.
Она до последних своих дней оставалась очень красивой и сохраняла своей характер. Все, кто работал с этой тигрицей, навсегда запомнят, какой она была, как растила своих тигрят, какие у нее были отношения с тигром Зао. Нам очень грустно прощаться с ней", — говорит зоолог Юлия Коновалова.