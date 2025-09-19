В соцсетях появилось видео, на котором мышь бегает по школьной столовой: Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию

Роспотребнадзор Башкирии отреагировало на появившееся в социальных сетях видео, на котором предположительно в столовой школы села Дмитриевка бегает мышка. Как сообщает пресс-служба ведомства, видеозапись длительностью в секунду не позволяет достоверно определить помещение как школьную столовую.
Специалисты отдела надзора по гигиене детей и подростков запросили пояснения у руководителя образовательного учреждения. Директор школы заявил, что согласно заключенному договору, ежемесячно проводятся обработки помещений против грызунов.
В минувшем феврале, как заверили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства проводили обязательный профилактический визит в данную школу. В ходе проверки было проведено обследование зданий, помещений и территории, изучены документы, проведены лабораторно-инструментальные исследования.
По выявленным нарушениям, в том числе в части отделки помещений, контролируемому лицу выдали предписание об устранении. На данный момент часть нарушений уже устранена, оставшаяся часть остается на контроле ведомства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.