В соцсетях появилось видео, на котором мышь бегает по школьной столовой: Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию

Роспотребнадзор Башкирии высказался о видео с мышью в школьной столовой.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии отреагировало на появившееся в социальных сетях видео, на котором предположительно в столовой школы села Дмитриевка бегает мышка. Как сообщает пресс-служба ведомства, видеозапись длительностью в секунду не позволяет достоверно определить помещение как школьную столовую.

Специалисты отдела надзора по гигиене детей и подростков запросили пояснения у руководителя образовательного учреждения. Директор школы заявил, что согласно заключенному договору, ежемесячно проводятся обработки помещений против грызунов.

В минувшем феврале, как заверили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства проводили обязательный профилактический визит в данную школу. В ходе проверки было проведено обследование зданий, помещений и территории, изучены документы, проведены лабораторно-инструментальные исследования.

По выявленным нарушениям, в том числе в части отделки помещений, контролируемому лицу выдали предписание об устранении. На данный момент часть нарушений уже устранена, оставшаяся часть остается на контроле ведомства.

