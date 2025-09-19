На выходных воронежцы отметят День города

20 сентября.
- 10:00 | Праздничные мероприятия к Дню города | 0+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
- 14:00, 18:00 | «Дуры мы, дуры… “| 16+
Театр “Кот”.
- 13:00 | “Серёжа очень тупой” | 12+
- 15:00 | “Сказки на всякий случай” | 6+
- 19:00 | “Алхимики” | 16+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
- Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне “Эвакуация музея” | 0+
- Выставка из серии “Открывая фонды”: “Воронежа любимые места” | 0+
- Выставка Петра Скляра “Сильные духом” | 0+
- Выставка Евгения Сальникова “Невозможность жить без чуда” | 0+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
- 17:00 | Музейная программа “Органная музыка во Дворце” | 0+
Воронежский океанариум.
- 12:00 | Программа с кормлением осьминога “Глубоководное погружение” | 0+
- 14:00 | Экскурсия для всей семьи “Жизнь под водой” | 0+
Музей-заповедник “Костёнки”.
- 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00, 16:00 | Музейная программа “Археологическая новелла” | 6+
- 15:00 | Театрализованная экскурсия “Оживший каменный век” | 6+
21 сентября.
Воронежский театр оперы и балета.
- 11:00 | Экскурсия “Волшебный мир театра” | 4+
- 12:00, 15:00, 18:00 | Балет-сказка “Муха Цокотуха” | 0+
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
- 14:00, 18:00 | “Дуры мы, дуры… “| 16+
Воронежская филармония.
- 13:00 | Из глубины веков к Ренессансу. Рождение классической музыки | 6+
Театр “Кот”.
- 18:00 | “Имя” | 16+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
- 10:30 | Экскурс с кормлением “Стильные пингвины” | 0+
- 13:00 | Интерактивная программа с мастер-классом “Секреты земноводных” | 0+
Музей-заповедник “Костёнки”.
- 11:00 | “Костенковский плацдарм — частица Великой Победы” | 6+
