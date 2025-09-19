Ричмонд
На выходных воронежцы отметят День города

Рассказываем, где и как отдохнуть после рабочей недели.

Источник: АиФ Воронеж

20 сентября.

  • 10:00 | Праздничные мероприятия к Дню города | 0+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

  • 14:00, 18:00 | «Дуры мы, дуры… “| 16+

Театр “Кот”.

  • 13:00 | “Серёжа очень тупой” | 12+
  • 15:00 | “Сказки на всякий случай” | 6+
  • 19:00 | “Алхимики” | 16+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

  • Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне “Эвакуация музея” | 0+
  • Выставка из серии “Открывая фонды”: “Воронежа любимые места” | 0+
  • Выставка Петра Скляра “Сильные духом” | 0+
  • Выставка Евгения Сальникова “Невозможность жить без чуда” | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
  • 17:00 | Музейная программа “Органная музыка во Дворце” | 0+

Воронежский океанариум.

  • 12:00 | Программа с кормлением осьминога “Глубоководное погружение” | 0+
  • 14:00 | Экскурсия для всей семьи “Жизнь под водой” | 0+

Музей-заповедник “Костёнки”.

  • 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00, 16:00 | Музейная программа “Археологическая новелла” | 6+
  • 15:00 | Театрализованная экскурсия “Оживший каменный век” | 6+

21 сентября.

Воронежский театр оперы и балета.

  • 11:00 | Экскурсия “Волшебный мир театра” | 4+
  • 12:00, 15:00, 18:00 | Балет-сказка “Муха Цокотуха” | 0+

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

  • 14:00, 18:00 | “Дуры мы, дуры… “| 16+

Воронежская филармония.

  • 13:00 | Из глубины веков к Ренессансу. Рождение классической музыки | 6+

Театр “Кот”.

  • 18:00 | “Имя” | 16+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

  • Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне “Эвакуация музея” | 0+
  • Выставка из серии “Открывая фонды”: “Воронежа любимые места” | 0+
  • Выставка Петра Скляра “Сильные духом” | 0+
  • Выставка Евгения Сальникова “Невозможность жить без чуда” | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

  • 10:30 | Экскурс с кормлением “Стильные пингвины” | 0+
  • 13:00 | Интерактивная программа с мастер-классом “Секреты земноводных” | 0+

Музей-заповедник “Костёнки”.

  • 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00, 16:00 | Музейная программа “Археологическая новелла” | 6+
  • 11:00 | “Костенковский плацдарм — частица Великой Победы” | 6+
  • 15:00 | Театрализованная экскурсия “Оживший каменный век” | 6+