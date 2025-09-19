Клещи продолжат кусать жителей Петербурга вплоть до заморозков

Теплый сезон в Петербурге заканчивается, но клещи пока не планируют уходить в спячку. Кровососы продолжат кусать вплоть до устойчивых заморозков — они сохраняют активность всю теплую и влажную осень. Специалисты фиксируют большое число обращений от петербуржцев в августе и сентябре, а если октябрь выдается мягким, то риск укуса остается и в этом месяце. Такие данные привела Moika78.ru.