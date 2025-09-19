Ричмонд
Владивостокцы за свой счёт ремонтируют дороги при бездействии чиновников

Жители улицы Толстого требуют устранить дефекты на муниципальном участке дороги вдоль дома № 23, который ремонтировали по нацпроекту «БКАД» в 2023 году, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

После капитального ремонта на дороге появились ямы, они постепенно увеличиваются в диаметре и глубине. Это дорога с интенсивным трафиком, а для жильцов Толстого, 23 она является ещё и единственным проездом к дому.

Жильцы дома № 23 неоднократно писали обращения в городскую администрацию, но результатов они не принесли. Граждане вынуждены за свой счёт проводить ямочный ремонт, чтобы их дом не оказался отрезанным от дорожно-транспортной системы города.

Отметим, что собирать средства на ямочный ремонт вынуждены жители и других домов по улице Толстого. Так, владельцы квартир в домах №№ 48, 50 и 52 за свой счёт латали ямы на подъёме к чётной стороне улицы от ЖК «Бригантина» и частично на придомовом проезде (см. фото). Городская администрация планов по ремонту этого участка пока не озвучивала, но дорога уже пришла в ненормативное состояние.