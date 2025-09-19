Ричмонд
Минздрав Беларуси сказал о распространении нового подвида омикрона и росте ОРВИ

Минздрав предупредил про новый подвид омикрона и другие вирусы в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения сообщили о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Беларуси.

В ведомстве сказали о подъеме заболеваемости ОРВИ в Беларуси в сентябре, заметив, что рост простуд остается на уровне средних показателей последних двух лет.

Среди причин для роста ОРВИ замглавы Минздрава — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай назвала формирование новых коллективов в детсадах, школах, вузах, возвращение белорусов из заграничных отпусков.

Также представитель Минздрава рассказала, какие вирусы распространяются в Беларуси в сентябре. Сообщается о распространении негриппозных вирусов — риновирусов, аденовирусов, респираторно-синцитиальных вирусов, а также коронавирусов, в том числе уже сезонного SARS-CoV-2 и «Стратус».

— Новый подвариант омикрона не вызывает тяжелого течения заболевания, — заметила Светлана Нечай.

Также главный санврач страны сказала, что на данный момент в Беларуси нет необходимости в каких-либо ограничительных мероприятиях. Она отметила в аптеках Беларуси и в медучреждениях есть все, чтобы оказать медпомощь амбулаторно и в стационарах.

Представитель Минздрава напомнила о соблюдении мер профилактики. И сказала, что вакцинацию от гриппа лучше запланировать на октябрь-ноябрь, чтобы более эффективно подготовиться к сезону с более высоким уровнем заболеваемости.

