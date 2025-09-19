В Ростовской области полиция начала поиски 16-летней девушки

В Ростовской области пропала 16-летняя Усмонова Шахина Хайруллоджоновна. 15 сентября девушка отправилась в гости к подруге и все еще не вернулась. Ориентировку распространила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Приметы: на вид 15−16 лет, рост 160 см, карие глаза, пирсинг в носу.
На момент пропажи была одета в длинное черное платье в цветочек, на ногах были белые босоножки. При себе имела маленькую черную сумку.
Всем, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, следует как можно скорее позвонить в отдел полиции № 6.
