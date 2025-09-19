Из-за бумажной волокиты омский участник СВО не получил региональную выплату

«Установлено, что заявитель служит в одной из войсковых частей, входящих в состав Омского гарнизона. Дважды он направлялся в служебные командировки в зону проведения специальной военной операции. Однако положенную региональным законодательством единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, он не получил по причине отсутствия в списке, содержащемся в нормативном акте, его войсковой части», — описали ситуацию в омской прокуратуре.