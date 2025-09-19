Из-за бумажной волокиты омский участник СВО не получил региональную выплату

В Омске были восстановлены права военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции. Причитающуюся ему единовременную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей, пришлось выбивать через суд. О восстановлении справедливости по отношению к солдату, сообщил сегодня, 19 сентября, телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
«Установлено, что заявитель служит в одной из войсковых частей, входящих в состав Омского гарнизона. Дважды он направлялся в служебные командировки в зону проведения специальной военной операции. Однако положенную региональным законодательством единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, он не получил по причине отсутствия в списке, содержащемся в нормативном акте, его войсковой части», — описали ситуацию в омской прокуратуре.
В дело пришлось вмешиваться заместителю прокурора Омской области, который направил в суд исковое заявление о признании за омичом права на данную меру социальной поддержки. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, пообещали в ведомстве.