В чувашском городе Канаше отремонтировали 2 врачебные амбулатории

Капитальный ремонт зданий врачебных амбулаторий № 3 и № 4 в Канаше провели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Чувашии.
В амбулаториях заменили системы отопления, водо- и электроснабжения, а также пожарную сигнализацию. Еще специалисты обновили кабинеты врачей, процедурные, регистратуры и зоны ожидания. А для комфорта маломобильных пациентов разместили пандусы, поручни и другие необходимые элементы. Теперь получать медпомощь в этих амбулаториях в более комфортных и современных условиях будут свыше 5,8 тысячи человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.