В чувашском городе Канаше отремонтировали 2 врачебные амбулатории

В амбулаториях заменили системы отопления, водо- и электроснабжения, а также пожарную сигнализацию. Еще специалисты обновили кабинеты врачей, процедурные, регистратуры и зоны ожидания. А для комфорта маломобильных пациентов разместили пандусы, поручни и другие необходимые элементы. Теперь получать медпомощь в этих амбулаториях в более комфортных и современных условиях будут свыше 5,8 тысячи человек.