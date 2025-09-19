В мэрии Омска назвали сроки подачи тепла

В приоритете — школы, детские сады и объекты здравоохранения. Тепло придет сюда в первую неделю.
Тем не менее в период вхождения в сезон под вниманием городской администрации будет каждый дом. Об этом заявили представители профильных служб в пятницу, 19 сентября 2025 года, на пресс-конференции, приуроченной к старту отопительного периода.
"В еженедельном режиме при мэрии проходит заседание межведомственной комиссии, где рассматриваются все текущие вопросы и проблемы. Так что работа идет последовательно, поэтапно.
В целом же, согласно технологической схеме, если подключен, допустим, медицинский сад и школа, то тепло получат и многоквартирные дома, расположенные на одной «ветке» с ними. Далее в очередности идут медицинские учреждения, учреждения культуры, спорта. Соответственно, тепло получат и расположенные рядом дома. Подключения мы планируем провести в течении двух-трех недель", — заявил Канат Кабдулкаримов, начальник отдела энергетики, инженеров инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения департамента городского хозяйства администрации города Омска.
Как добавил представитель «Тепловой компании», если в отдельных квартирах после начала отопительного сезона батареи остаются холодными, в первую очередь, следует обращаться в свою управляющую компанию.
«Каждый дом проверяется соответствующими комиссиями. Есть критерии оценки готовности. Основные: в доме необходимо выполнить опрессовку, промывку системы отопления, опломбировать сопла. Если установлена автоматизированная система, то соответствующую проверку должна пройти автоматика. Нужно учитывать и отсутствие задолженности дома», — уточнил Андрей Лукьянов, заместитель генерального директора по технической политике, главный инженер АО «Тепловая компания».
В целом же, как подчеркнул Лукьянов, общий уровень готовности центральных тепловых пунктов и тепловых перекачивающих насосных станций (ТПНС) к осенне-зимнему периоду составляет более 99%. Этому предшествовала масштабная ремонтная кампания. Так, не учитывая текущего поадресного ремонта, по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» заменят 28 километров в этом году, в планах — ремонт 25 км на следующий год.