В мэрии Омска назвали сроки подачи тепла

В целом же, согласно технологической схеме, если подключен, допустим, медицинский сад и школа, то тепло получат и многоквартирные дома, расположенные на одной «ветке» с ними. Далее в очередности идут медицинские учреждения, учреждения культуры, спорта. Соответственно, тепло получат и расположенные рядом дома. Подключения мы планируем провести в течении двух-трех недель", — заявил Канат Кабдулкаримов, начальник отдела энергетики, инженеров инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения департамента городского хозяйства администрации города Омска.