Путин отметил важную роль профсоюзов в защите прав трудящихся

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, приуроченного к 120-летию профсоюзного движения и 35-летию Федерации независимых профсоюзов России, отметив, что профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Приветствую вас и поздравляю со знаменательными датами — 120-летием профсоюзного движения в нашей стране и 35-летием Федерации независимых профсоюзов России. У профсоюзного движения России богатая история и замечательные традиции. Профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, за прошедшие годы многое сделали для совершенствования трудового законодательства, решения актуальных социальных проблем», — говорится в приветствии.
По словам Путина, отрадно, что Федерация независимых профсоюзов России бережёт и развивает наследие своих предшественников и по праву считается одним из важнейших, ключевых институтов гражданского общества в России.
«Вы вносите значимый вклад в укрепление социальной стабильности и справедливости, в гармонизацию трудовых отношений в России, выстраиваете конструктивное взаимодействие между государством, объединениями работодателей и профсоюзами. Такая востребованная, многогранная деятельность достойна глубокого признания», — подчеркнул президент.