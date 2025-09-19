Путин отметил важную роль профсоюзов в защите прав трудящихся

«Приветствую вас и поздравляю со знаменательными датами — 120-летием профсоюзного движения в нашей стране и 35-летием Федерации независимых профсоюзов России. У профсоюзного движения России богатая история и замечательные традиции. Профсоюзы всегда играли важную роль в деле защиты прав и интересов трудящихся, за прошедшие годы многое сделали для совершенствования трудового законодательства, решения актуальных социальных проблем», — говорится в приветствии.