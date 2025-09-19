Ричмонд
100 тонн зараженного подсолнечника нашли в Ростовской области

Подсолнечник с примесью амброзии полыннолистной хранили на складе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На складе индивидуального предпринимателя в Матвеево-Курганском районе Ростовской области партия подсолнечника в 100 тонн оказалась заражена амброзией полыннолистной. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Теперь нарушитель получит предостережение. Подсолнечник с примесью отправили на переработку для лишения жизнеспособности карантинного сорняка.

Напомним, амброзия находится в перечне карантинных объектов Евразийского экономического союза. Она распространяется с культурными растениями, заражая поля, огороды и пастбища, вытесняет полезные культуры и снижает плодородие почв.

При этом особую опасность представляет живучесть амброзии. Сорняк устойчив к засухе, скашиванию и затоплению, а его семена могут прорасти даже через 40 лет. Сельхозпродукцию с амброзией запрещено вывозить за пределы региона и страны. Карантинное растение также вызывает сильные аллергические реакции у людей.

