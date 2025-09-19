Взятка в три миллиона рублей: высокопоставленного чиновника подозревают в участии в коррупционной схеме

Октябрьский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для начальника отдела государственной кадастровой оценки недвижимости Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии. Чиновник обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
По данным Объединенной пресс-службы судов республики, в июне 2023 года фигурант выступил посредником в передаче взятки в размере 3 миллионов рублей должностному лицу администрации Абзелиловского района. Денежное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в судебном разбирательстве по земельному спору.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца — до 17 ноября текущего года. Постановление суда пока еще не вступило в законную силу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.