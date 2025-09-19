В мэрии Омска заявили о готовности города к зиме

Омск готов к началу отопительного сезона. Как сообщили городские власти, тепло в дома и социальные объекты начнут подавать уже в ближайшие дни (с 22 сентября), а на полный запуск системы уйдёт не более трёх недель.
По словам начальника отдела энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения департамента городского хозяйства мэрии Каната Кабдулкаримова, подготовительные работы завершены практически везде. Паспорта готовности получили 5711 многоквартирных домов из 5724 и 703 объекта социальной сферы. На оставшихся 13 жилых домах и 19 соцучреждениях, где сейчас идёт капитальный ремонт, подача тепловой энергии будет осуществляться по временным схемам, чтобы никто не остался без тепла.
Ключевые городские энергокомпании — «Тепловая компания», «Омск РТС» и «ТГК-11» — отчитались о выполнении всех ремонтных программ.
«Особое внимание уделялось котельным, все 28 котельных готовы к работе. Общий уровень готовности центральных тепловых пунктов и тепловых перекачивающих насосных станций составляет более 99%», — рассказал главный инженер АО «Тепловая компания» Андрей Лукьянов.
На всех объектах теплоснабжения провели замену труб, испытание сетей на прочность, и на котельных завершены плановые ремонты. Полным ходом идут работы на тепловых сетях протяженностью 1020 км. Полностью сформированы запасы топлива для бесперебойной работы в течение всего отопительного сезона.
Андрей Лукьянов добавил, что в этом году в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Омске начался капитальный ремонт 11 участков сетей. Общая стоимость работ составляет 500 млн рублей. Выполняется замена трубопроводов, ремонт камер, установка запорной арматуры и компенсаторов, замена вводов в жилые дома, работы по благоустройству территорий. В текущем году планируется освоить большую часть этой суммы, отремонтировав около 28 км сетей. В следующем году будет отремонтировано ещё около 25 километров.