В мэрии Омска заявили о готовности города к зиме

Андрей Лукьянов добавил, что в этом году в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Омске начался капитальный ремонт 11 участков сетей. Общая стоимость работ составляет 500 млн рублей. Выполняется замена трубопроводов, ремонт камер, установка запорной арматуры и компенсаторов, замена вводов в жилые дома, работы по благоустройству территорий. В текущем году планируется освоить большую часть этой суммы, отремонтировав около 28 км сетей. В следующем году будет отремонтировано ещё около 25 километров.