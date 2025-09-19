Под Новосибирском на путепроводе у Гусиного Брода ввели реверсивное движение

В Новосибирской области на путепроводе у Гусиного Брода временно организовано реверсивное движение. Решение связано с выявленными дефектами в недавно уложенном асфальтобетонном покрытии. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД Новосибирской области.
Капитальный ремонт путепровода ведётся с прошлого года и должен завершиться к середине октября. В ходе проверки качества работ Территориальное управление автомобильных дорог обнаружило повреждения асфальта. Подрядчик уже ведёт работы по переустройству покрытия.
Введение реверсивного движения позволит обеспечить безопасное движение транспорта. По информации подрядчика, все работы по замене асфальта планируется завершить на следующей неделе.