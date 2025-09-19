Посадка корабля с мышами и мухами. Видео

Ученые Института медико-биологических проблем РАН уже приступили к первым послеполетным исследованиям животных в полевых условиях рядом с местом приземления в Оренбургской области. Выполнена программа из более чем 30 экспериментов по изучению влияния невесомости и космической радиации на живые организмы. Животных доставят в московские лаборатории для углубленного анализа.