Посадка корабля с мышами и мухами. Видео

Космический аппарат успешно завершил 30-суточную научную миссию на полярной орбите Земли и доставил живые организмы для изучения последствий воздействия космоса. На борту спутника находились 75 мышей, 1500 мух-дрозофил, муравьи, растения и микроорганизмы.
Аппарат был запущен с космодрома Байконур 20 августа и работал на высоте 370−380 км, чуть ниже орбиты МКС. Уникальность миссии заключалась в полярной орбите с наклонением 96,62 градуса, где радиационное воздействие значительно выше. Данные исследования критически важны для планирования создания Российской орбитальной станции, которая может использовать аналогичную орбиту.
Ученые Института медико-биологических проблем РАН уже приступили к первым послеполетным исследованиям животных в полевых условиях рядом с местом приземления в Оренбургской области. Выполнена программа из более чем 30 экспериментов по изучению влияния невесомости и космической радиации на живые организмы. Животных доставят в московские лаборатории для углубленного анализа.