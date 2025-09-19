Ричмонд
В Калининградском зоопарке леопард Хан попал в беду

В его пасти застряла большая кость.

Источник: Калининградский зоопарк

ЧП случилось в Калининградском зоопарке — амурский леопард Хан насадил кость на клык. О случившемся в телеграм-канале рассказала директор зоопарка Светлана Соколова.

Кость была большая, сидела плотно, и самостоятельно хищник ее вытащить никак не мог. На помощь пришли киперы.

«Раньше нам пришлось бы иммобилизировать его, а сейчас кость сняли, используя результаты тренинга», — прокомментировала директор и выложила видео, записанное во время процедуры.

Кость снял Андрей Жилионис, зоотехник и ветврач.