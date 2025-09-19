В Пермском крае обновили мост через реку Кашкалак

Специалисты полностью заменили опоры и пролетное строение моста, а также дорожное полотно. Также они установили новую подпорную стену для предотвращения размывов. Помимо этого, были отремонтированы водопропускные трубы на съездах. Отмечается, что саму переправу продлили. Ее протяженность, в частности, увеличилась примерно на 3 метра. Также специалисты уложили асфальт, смонтировали барьерное ограждение и освещение.