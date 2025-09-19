В Пермском крае обновили мост через реку Кашкалак

Мост через реку Кашкалак в Еловском муниципальном округе Пермского края отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Специалисты полностью заменили опоры и пролетное строение моста, а также дорожное полотно. Также они установили новую подпорную стену для предотвращения размывов. Помимо этого, были отремонтированы водопропускные трубы на съездах. Отмечается, что саму переправу продлили. Ее протяженность, в частности, увеличилась примерно на 3 метра. Также специалисты уложили асфальт, смонтировали барьерное ограждение и освещение.
Мост расположен на региональной трассе Барда — Ятыш — Кукуштан — Чайковский. Если его пересечь, можно добраться до соседнего Куединского муниципального округа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.