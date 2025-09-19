В Брянске отремонтируют участок улицы Горького

Участок улицы Горького в Брянске приведут в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Специалисты уже приступили к работам. Они обновляют отрезок длиной около 800 м, который находится между проспектом Ленина и улицей Калинина. При этом один из фрагментов трассы расширили до четырех полос. Он расположен на улице Карла Маркса. Также там уложили новый асфальт, а еще обустроили тротуар и установили опоры освещения.
Помимо этого, проезжую часть расширили на перекрестке улиц Горького и Калинина. Специалисты также перенесли троллейбусную электрическую сеть. Добавим, что по проекту три полосы движения обустроят и на пересечении с улицей Луначарского.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.