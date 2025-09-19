В Брянске отремонтируют участок улицы Горького

Специалисты уже приступили к работам. Они обновляют отрезок длиной около 800 м, который находится между проспектом Ленина и улицей Калинина. При этом один из фрагментов трассы расширили до четырех полос. Он расположен на улице Карла Маркса. Также там уложили новый асфальт, а еще обустроили тротуар и установили опоры освещения.