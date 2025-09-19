Ричмонд
Казахстанцы сравнили цены 2025 и 2016 годов

В соцсети Threads казахстанцы массово делятся возмущением по поводу роста цен на продукты и услуги. Пользователи отмечают, что инфляция бьет по карману, особенно на фоне предстоящего повышения НДС на 4% с 2026 года. Многие сравнивают цены с 2016 годом и предупреждают о социальной напряженности.

Источник: shutterstock

Один из пользователей baurzhanakhmet рассказал, что в шоке от ситуации и спрашивает, что ждет Казахстан после нового года.

НДС +4%, 1 000 тенге в магазине уже как 100 тенге. Литр воды — 500 тенге. Бензин — 220+. «Альпен голд» в 2016-м, помню, 200 тенге был, сейчас 1 080 тенге стоит.

напомнил он

По его словам, люди в ужасе, особенно от цен на базовые товары, а ведь есть еще садик, школа, ипотека и путешествия. Ранее цены росли незаметно, но теперь инфляция, импортозависимость, перевозки, бензин, аренда и налоги только увеличиваются.

Другой пользователь aashpigotskiy объявил о планах написать петицию по поводу экономической ситуации в Казахстане. Он перечислил требования: признать инфляцию критической угрозой стабильности и социальной справедливости, представить до конца 2025 года поэтапный план снижения инфляции до 4% в течение 3 лет с ежеквартальной отчетностью.

Обеспечить индексацию пенсий, пособий и заработных плат в соответствии с фактическим уровнем инфляции. Ввести независимый мониторинг потребительских цен с участием гражданских экспертов и НПО, с обязательной публикацией результатов в открытых источниках.

написал активист

Еще один пользователь yan_cbt отметил, что цены на продукты в Лондоне и Астане одинаковые. Это показалось ему абсурдным, учитывая, что зарплаты в Лондоне в 6−7 раз выше. Казахстанцы тратят 60% дохода на еду и непонятно, как копить на квартиру или машину.

Женщина as_mmira поделилась чеком из супермаркета и выразила шок новым ценам на продукты.

За килограмм фарша 5 тысяч тенге. Рыбу вообще можно не есть. Базовые продукты: батон — 500 тенге, молоко — 1 000 тенге. Это нормально? За корзину стандартных продуктов 70 тысяч, куда растут цены?

выразила она недовольство

Отметим, что жалобы набирают обороты, пользователи призывают правительство к действиям. Каждая из публикаций выше собрала более тысячи лайков от других пользователей. В комментариях к ним казахстанцы выражают солидарность резкому росту цен. Они недовольны снижением своей платежеспособности.