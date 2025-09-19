Казахстанцы сравнили цены 2025 и 2016 годов

Один из пользователей baurzhanakhmet рассказал, что в шоке от ситуации и спрашивает, что ждет Казахстан после нового года.
НДС +4%, 1 000 тенге в магазине уже как 100 тенге. Литр воды — 500 тенге. Бензин — 220+. «Альпен голд» в 2016-м, помню, 200 тенге был, сейчас 1 080 тенге стоит.
По его словам, люди в ужасе, особенно от цен на базовые товары, а ведь есть еще садик, школа, ипотека и путешествия. Ранее цены росли незаметно, но теперь инфляция, импортозависимость, перевозки, бензин, аренда и налоги только увеличиваются.
Другой пользователь aashpigotskiy объявил о планах написать петицию по поводу экономической ситуации в Казахстане. Он перечислил требования: признать инфляцию критической угрозой стабильности и социальной справедливости, представить до конца 2025 года поэтапный план снижения инфляции до 4% в течение 3 лет с ежеквартальной отчетностью.
Обеспечить индексацию пенсий, пособий и заработных плат в соответствии с фактическим уровнем инфляции. Ввести независимый мониторинг потребительских цен с участием гражданских экспертов и НПО, с обязательной публикацией результатов в открытых источниках.
Еще один пользователь yan_cbt отметил, что цены на продукты в Лондоне и Астане одинаковые. Это показалось ему абсурдным, учитывая, что зарплаты в Лондоне в 6−7 раз выше. Казахстанцы тратят 60% дохода на еду и непонятно, как копить на квартиру или машину.
Женщина as_mmira поделилась чеком из супермаркета и выразила шок новым ценам на продукты.
За килограмм фарша 5 тысяч тенге. Рыбу вообще можно не есть. Базовые продукты: батон — 500 тенге, молоко — 1 000 тенге. Это нормально? За корзину стандартных продуктов 70 тысяч, куда растут цены?
Отметим, что жалобы набирают обороты, пользователи призывают правительство к действиям. Каждая из публикаций выше собрала более тысячи лайков от других пользователей. В комментариях к ним казахстанцы выражают солидарность резкому росту цен. Они недовольны снижением своей платежеспособности.