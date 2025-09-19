Казахстанцы сравнили цены 2025 и 2016 годов

Еще один пользователь yan_cbt отметил, что цены на продукты в Лондоне и Астане одинаковые. Это показалось ему абсурдным, учитывая, что зарплаты в Лондоне в 6−7 раз выше. Казахстанцы тратят 60% дохода на еду и непонятно, как копить на квартиру или машину.