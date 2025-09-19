В Нурлате Республики Татарстан благоустроили парк по улице Кариева

Общая площадь благоустроенной территории составляет 4,7 тыс. кв. м. Там обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, а также разместили информационные и навигационные стенды. Помимо этого, специалисты установили скамейки, качели и урны, смонтировали 20 опор освещения. Кроме того, они провели озеленение. В парке, в частности, засеяли газон, высадили липы, кустарники рябины, калины и шиповника.