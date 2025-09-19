Ричмонд
В Нурлате Республики Татарстан благоустроили парк по улице Кариева

Там смонтировали освещение, провели озеленение, проложили пешеходные и велодорожки, а также установили скамейки.

Парк по улице Кариева в городе Нурлате облагородили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Общая площадь благоустроенной территории составляет 4,7 тыс. кв. м. Там обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, а также разместили информационные и навигационные стенды. Помимо этого, специалисты установили скамейки, качели и урны, смонтировали 20 опор освещения. Кроме того, они провели озеленение. В парке, в частности, засеяли газон, высадили липы, кустарники рябины, калины и шиповника.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.