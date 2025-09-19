Ричмонд
Воронежцам рассказали о появлении новых светофоров и «вафельных» разметок

Новые светофоры установят на пересечениях улиц Никитинской и Куколкина, а также Революции 1905 года и Маломосковского переулка во втором квартале 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

О новых решениях по оптимизации дорожного движения на улицах столицы Черноземья рассказали в мэрии.

Кроме того, в начале следующего года появится регулируемый пешеходный переход с кнопкой вызова у поликлиники № 6. Также кнопкой оборудуют «зебру» возле остановки «МЧС» в Шилово. На улице 60-й Армии модернизируют светофоры: внедрят умную систему управления потоками и сенсоры мониторинга окружающей среды. Ожидается, что это повысит пропускную способность участка.

«Вафельная» разметка помимо Московского проспекта и Плехановской появится на Ленинском проспекте, улице Лебедева, у Театра оперы и балета и Никитинской библиотеки. Рассматривается расширение проезжей части на перекрестке Землячки и Витрука, а на Ленинском проспекте планируют создать накопительные зоны для левых поворотов. Ожидается и организация новых «выделенок» на целом ряде улиц.