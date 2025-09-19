Воронежцам рассказали о появлении новых светофоров и «вафельных» разметок

Кроме того, в начале следующего года появится регулируемый пешеходный переход с кнопкой вызова у поликлиники № 6. Также кнопкой оборудуют «зебру» возле остановки «МЧС» в Шилово. На улице 60-й Армии модернизируют светофоры: внедрят умную систему управления потоками и сенсоры мониторинга окружающей среды. Ожидается, что это повысит пропускную способность участка.