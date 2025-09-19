«Гони бабло!»: омская кредитная организация получила штраф за частые СМС должнику

За частые СМС своей должнице пострадала омская компания «Занимательные финансы». Ее оштрафовали на 60 тысяч рублей за несоблюдение закона при взыскании задолженности, сообщала пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
Омичка заключила с микрофинансовой организацией «Занимательные финансы» договор потребительского займа. Однако рассчитываться по долгу не спешила. Когда сроки по долгу изрядно возросли, на номер омички зачастили СМС от кредитора, предлагающие закрыть долг как можно скорее. Женщина посчитала себя пострадавшей от действующих на нервы частых сообщений и обратилась с жалобой в службу судебных приставов.
В отделе контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ведомства нашли нарушение законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности. В результате чего компании «Занимательные финансы» было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 60 000 рублей.