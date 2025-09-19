«Гони бабло!»: омская кредитная организация получила штраф за частые СМС должнику

Омичка заключила с микрофинансовой организацией «Занимательные финансы» договор потребительского займа. Однако рассчитываться по долгу не спешила. Когда сроки по долгу изрядно возросли, на номер омички зачастили СМС от кредитора, предлагающие закрыть долг как можно скорее. Женщина посчитала себя пострадавшей от действующих на нервы частых сообщений и обратилась с жалобой в службу судебных приставов.