Подмосковные больницы получили 14 аппаратов внутрисосудистой визуализации

В частности, системы внутрисосудистой визуализации уже поступили в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского, а также в Жуковскую, Люберецкую, Мытищинскую, Долгопрудненскую, Красногорскую, Подольскую, Ступинскую и другие больницы. Как отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, еще четыре таких прибора установят в медучреждениях до конца 2025 года.