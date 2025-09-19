Подмосковные больницы получили 14 аппаратов внутрисосудистой визуализации

Больницы Московской области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» получили 14 аппаратов внутрисосудистой визуализации. Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Оборудование применяется во время операций и позволяет врачам получать высокоточное изображение коронарных артерий и сосудов. Специалисты могут определять степень их повреждения и выявлять наличие тромбов. Это позволит подобрать наиболее эффективные методы лечения.
В частности, системы внутрисосудистой визуализации уже поступили в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского, а также в Жуковскую, Люберецкую, Мытищинскую, Долгопрудненскую, Красногорскую, Подольскую, Ступинскую и другие больницы. Как отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, еще четыре таких прибора установят в медучреждениях до конца 2025 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.