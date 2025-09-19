Генконсульство обратилось к узбекистанцам после мощного землетрясения у берегов Камчатки

Как сообщается, в акватории Тихого океана у побережья Камчатского края в пятницу 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,2. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске подземные толчки ощущались силой до 7 баллов. Объявлена угроза цунами.
В МЧС России сообщили, что информации о жертвах и разрушениях не поступало. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.
Генеральное консульство Республики Узбекистан во Владивостоке находится на постоянной связи с МЧС, региональными органами власти и другими компетентными ведомствами. Призываем граждан строго следовать инструкциям экстренных служб и сохранять спокойствие.
В случае необходимости узбекистанцам рекомендовают обращаться в Генеральное консульство по следующим номерам:
+7 (423) 260−48−00. +7 (902) 078−70−07.