Куда поехать на природу этой осенью? Интересные события и маршруты

Особо охраняемые бренды.
В Беларуси уже второй год каждый месяц посвящается определенному виду туризма. Сентябрь отдан экологическому, чтобы любой желающий мог открыть для себя уникальное природное богатство нашей страны и отправиться в путешествие по особо охраняемым заповедным территориям. Этот вид туризма включен в Национальную стратегию развития туризма до 2035 года и является одним из приоритетных направлений.
Площадь особо охраняемых природных территорий в стране — свыше 1,9 млн га, это примерно 9,2% от общей площади Беларуси. Туда входят 1355 объектов: один заповедник, четыре национальных парка, 378 заказников, а также 972 памятника природы республиканского и местного значения.
— Беларусь богата ценными природными комплексами, в которых установлен особый режим охраны и использования. Березинский биосферный заповедник и нацпарки являются примером, когда одновременно соблюдается режим охраны и развивается экологический туризм. Они стали туристическими брендами, известными далеко за пределами Беларуси, — отметил заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кастюк.
К слову, на территории 40 особо охраняемых природных территорий функционирует 138 туристических маршрутов. Всего в стране оборудовано больше 200 экотроп, в одном только Минске насчитывается порядка 24. В этом направлении ведется активная работа и постоянно открываются новые маршруты.
В месяц экологического туризма планируется провести свыше 120 тематических мероприятий: пресс-конференции, семинары, круглые столы, экскурсии, выставки, мастер-классы.
Уникальный тур.
Еще одна увлекательная локация в Брестской области ждет гостей в Республиканском ландшафтном заказнике «Выгонощанское». Здесь посетители познакомятся с растениями и животными, включенными в Красную книгу, а также с живым брендом заказника и символом Ивацевичского района — бородатой неясытью.
— Более 30 лет мы занимаемся совами, строим для них искусственные гнезда и делаем подкормку. Орнитологическое разнообразие в заказнике большое, поэтому у нас много хищных птиц. Туры для знакомства с животным миром заказника мы начали проводить еще в 2008-м. За это время нас посетили не только белорусы, но туристы из всех стран Европы, а также Израиля и США, — подчеркивает директор заказника республиканского значения «Выгонощанское» Сергей Габец.
Протяженность орнитологического маршрута — 20−25 километров. Сперва туристы проезжают на машине, затем идут 1−2 километра пешком до следующей остановки, где по пути могут разглядеть множество птиц, диких зверей и грызунов. К тому же для любителей фотоохоты в Выгонощанском оборудованы специальные землянки. В них можно и переночевать, и запечатлеть дикую фауну заказника в любое время суток. Также для туристов организовывается тур «Ночь оленя и совы», который начинается в 19:00 и длится до 10:00, с перерывом после полуночи на три-четыре часа для отдыха, перекуса и задушевных разговоров у костра.
— Человек практически всю ночь находится на природе. Как раз в сентябре у оленя и лося начинается гон, а у сов подрастают птенцы. Благодаря чему участники тура могут увидеть или услышать животных и птиц в ночное время, — поясняет Сергей Владимирович.
Помимо экотроп в заказнике есть музей «Островок Полесья», где посетители могут окунуться и почувствовать атмосферу быта полешуков сто лет назад.
В грибном царстве.
В первый месяц осени регионы предлагают варианты интересного досуга на выходные дни и событийные мероприятия. К примеру, 20 сентября экологический праздник «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю» предоставляет прекрасную возможность понаблюдать за грациозными птицами. Фестиваль стал визитной карточкой Миорщины и традиционно проводится в сентябре, когда пернатые отправляются в теплые края.
20 сентября приглашает профессиональный праздник «День работников леса» в Беловежской пуще, а через неделю — экофестиваль «Грибные выходные». Мероприятие проводилось ежегодно до середины 90-х, и в этом году традицию решили возродить в новом увлекательном формате.
— Раньше это была только выставка. Сейчас планируется экофестиваль, включающий помимо выставки «живых» грибов различные лекции о представителях грибного царства от сотрудников Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, тематические экскурсии в природу и другие мероприятия, — сообщил заместитель генерального директора «Национальный парк “Беловежская пуща” Вячеслав Кравчук.
Во время фестиваля вниманию посетителей будут представлены выставки фоторабот и литература о грибах. Детей увлекут тематические квесты. Ремесленники дадут мастер-класс по плетению корзинок. А во всех точках общепита предложат дополнительное грибное меню.
Вековые богатства.
В этом году ГПУ «Березинский биосферный заповедник» празднует 100-летие. В юбилейный для учреждения год обновили центральную усадьбу, в которой расположены интересные арт-объекты экологической направленности. По новой традиции заповедника принято потереть нос или зубы у скульптуры семейства бобров, чтобы счастливо прожить до 100 лет. А для маленьких посетителей музеев здесь построили детский комплекс с пчелками, где интересно проводить время на свежем воздухе.
— Мы предлагаем различные экскурсии в дикую природу. Например, «Птицы осеннего леса», «В краю ревущего оленя», «Речной строитель», «Загадочный мир болот», во время которых можно услышать или увидеть представителей животного и растительного мира заповедника в их естественной среде обитания, — поделилась начальник научного отдела Березинского биосферного заповедника Анастасия Рыжкова.
Наибольшей популярностью у туристов пользуется лесная заповедная экотропа, где всего за пару часов есть возможность ознакомиться с различными типами экосистем, представителями флоры и фауны.
К слову, совсем скоро в небе над Березинским можно будет наблюдать за миграцией перелетных птиц. Со смотровой вышки на лесной тропе открывается вид на большие пространства болота. По деревянному настилу пройдя вглубь, увидите россыпь клювы и разнообразие мхов. Много нового и интересного о первобытных лесах и болотах и их обитателях и растениях расскажет экскурсовод.
— Планируем дальше развивать контролируемый экологический туризм и модернизировать инфраструктуру для любителей природы в Березинском заповеднике. Очень скоро откроется после реконструкции Дом экологического просвещения с новым Музеем заповедного дела. Также продлится программа зеленых школ для детей, — поделилась Анастасия Рыжкова.
