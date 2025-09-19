Куда поехать на природу этой осенью? Интересные события и маршруты

Протяженность орнитологического маршрута — 20−25 километров. Сперва туристы проезжают на машине, затем идут 1−2 километра пешком до следующей остановки, где по пути могут разглядеть множество птиц, диких зверей и грызунов. К тому же для любителей фотоохоты в Выгонощанском оборудованы специальные землянки. В них можно и переночевать, и запечатлеть дикую фауну заказника в любое время суток. Также для туристов организовывается тур «Ночь оленя и совы», который начинается в 19:00 и длится до 10:00, с перерывом после полуночи на три-четыре часа для отдыха, перекуса и задушевных разговоров у костра.