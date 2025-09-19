Отопительный сезон в Башкирии сократился

За последние 30 лет в Башкирии произошло значительное изменение климатических условий. Среднегодовая температура воздуха, как сообщает издание Ufanovosti.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра, в регионе повысилась на 1,6 градуса по Цельсию и теперь составляет +4,1°.
Согласно исследованиям метеорологов, потепление привело к смещению сроков перехода среднесуточной температуры воздуха через восемь градусов тепла на 6−8 дней. Это изменение повлияло на продолжительность отопительного сезона, который в регионе сократился.
