Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопительный сезон в Башкирии сократился

«Ufanovosti.ru»: в Башкирии стал короче отопительный сезон.

Источник: Комсомольская правда

За последние 30 лет в Башкирии произошло значительное изменение климатических условий. Среднегодовая температура воздуха, как сообщает издание Ufanovosti.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра, в регионе повысилась на 1,6 градуса по Цельсию и теперь составляет +4,1°.

Согласно исследованиям метеорологов, потепление привело к смещению сроков перехода среднесуточной температуры воздуха через восемь градусов тепла на 6−8 дней. Это изменение повлияло на продолжительность отопительного сезона, который в регионе сократился.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.