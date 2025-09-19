Рассказываем, что обещает погода в Иркутске на выходные 20 и 21 сентября 2025

— В Приангарье в это время местами пройдет дождь, ветер с порывами до 14 м/с, а иногда и 15−20 м/с. Потеплеет также до +16…+21 градуса, однако если солнце так и не выглянет из-за облаков, то до +8…+13. Температура ночью +2…+7, — уточняют синоптики.