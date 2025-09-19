Рассказываем, что обещает погода в Иркутске на выходные 20 и 21 сентября 2025

Бабье лето в самом разгаре! Погода в Иркутске на выходные 20 и 21 сентября 2025 года удивляет! Воздух прогреется аж до +19…+21 градуса. При этом никаких осадков не ожидается. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске на выходные 20 и 21 сентября 2025.
— В Приангарье в это время местами пройдет дождь, ветер с порывами до 14 м/с, а иногда и 15−20 м/с. Потеплеет также до +16…+21 градуса, однако если солнце так и не выглянет из-за облаков, то до +8…+13. Температура ночью +2…+7, — уточняют синоптики.
А вот в воскресение, 21 сентября, в регионе ожидаются заморозки до 0…-5 градусов. Но отчаиваться не стоит! Главное, что днем можно по-прежнему гулять без курток и шапок. Вот что обещает погода в Иркутске на выходные 20 и 21 сентября 2025.
