Школы Свердловской области получили 6 тысяч единиц нового оборудования

Шесть тысяч единиц современного оборудования для занятий по предметам «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» получили более 400 школ Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Технику закупили в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
В частности, навыки оказания первой медицинской помощи ребята смогут отрабатывать на тренажере-манекене взрослого человека. А на уроках труда школьники будут использовать профессиональные инструменты: вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном, электрический ручной лобзик, ножовку по дереву и другое.
«Современные образовательные программы предполагают максимально возможную степень наглядности и практической деятельности школьников. Поэтому трудно переоценить значение программы переоснащения предметных кабинетов для школ области. Обновление началось с кабинетов труда и ОБЗР, что вполне логично, учитывая потребность уральского региона в рабочих и инженерных кадрах», — отметил руководитель Областного ресурсно-методического центра по предметам «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» Антон Фомин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.