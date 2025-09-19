«Промомед»: препараты от рака с мРНК станут широко применяться в ближайшие 10 лет

«Но любой нагрузкой необходимо управлять. Насколько выражено влияние мРНК-вакцины на иммунную систему, как это влияет на организм, тщательно проверяется в доклинических и клинических исследованиях. Без этого препарат просто не допустят до применения в практике. Важно понимать: мы говорим про терапевтическую онковакцину — это не вакцина для предотвращения рака, это лечение рака. Это лекарство», — отметила она.