«Промомед»: препараты от рака с мРНК станут широко применяться в ближайшие 10 лет

Это очень близкое будущее, отметила директор по новым продуктам компании Кира Заславская.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Препараты для лечения рака на основе мРНК-технологии станут широко применяться в ближайшее десятилетие. Об этом сообщила в интервью ТАСС директор по новым продуктам компании «Промомед» Кира Заславская.

«Я считаю, что это очень близкое будущее. Мы работаем над созданием мРНК-препаратов для лечения онкологических заболеваний. Сейчас идут доклинические исследования. Думаю, в перспективе 7−10 лет эти препараты войдут в рутинную практику», — сказала она.

Заславская отметила, что технология мРНК «позволяет научить иммунную систему видеть опухоль и уничтожать ее собственными клетками».

«Но любой нагрузкой необходимо управлять. Насколько выражено влияние мРНК-вакцины на иммунную систему, как это влияет на организм, тщательно проверяется в доклинических и клинических исследованиях. Без этого препарат просто не допустят до применения в практике. Важно понимать: мы говорим про терапевтическую онковакцину — это не вакцина для предотвращения рака, это лечение рака. Это лекарство», — отметила она.