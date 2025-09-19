«Молодёжной столицей мира» назвали Нижний Новгород

Нижний Новгород превратился в «Молодежную столицу мира», принимая Слет Всемирного фестиваля молодежи. Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своём Telegram-канале, мероприятие собрало 2 тысячи молодых людей из 120 стран.
Одной из ключевых целей Слета является укрепление международного молодёжного сотрудничества. Иностранные участники обсуждали сохранение исторического наследия России и опыт образовательных программ для госуправленцев. Они представили свои идеи и проекты, направленные на развитие международного партнерства.
Никитин выразил уверенность, что Слет запомнится всем не только образовательной программой, но и «особой атмосферой 100% настоящей России».
Ранее сообщалось, что гости из 120 стран съезжаются в Нижний Новгород на Слёт Молодёжи.