«Молодёжной столицей мира» назвали Нижний Новгород

Одной из ключевых целей Слета является укрепление международного молодёжного сотрудничества. Иностранные участники обсуждали сохранение исторического наследия России и опыт образовательных программ для госуправленцев. Они представили свои идеи и проекты, направленные на развитие международного партнерства.