Минтранс обсуждает «натяжение струны» между Минском и Москвой скоростью 500 километров

Минск и Москву может связать «струна» со скоростью 500 километров в час.

Источник: Комсомольская правда

Между Минском и Москвой может быть организовано скоростное движение. Как сообщают РИА Новости, идея «натяжения струны» между Минском и Москвой для движения по ней вагонов со скоростью 500 километров в час обсуждалась с Министерством транспорта России. Об этом, как указывает названный источник, сообщил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

Ранее мы писали о том, что в Гродно 23-летний сотрудник СТО угнал отданную на химчистку иномарку и пьяным отправился в поездку (как результат — авария с ущербом, который превысил 50 тысяч белорусских рублей). Писали мы и о том, что уже стал известен график работы сельскохозяйственных ярмарок, которые будут ждать своих покупателей в Минске (читать далее вот тут).

