В Марий Эл отремонтировали дорогу Ерошкино — Тумьюмучаш — Конганур

Трассу Ерошкино — Тумьюмучаш — Конганур в Республике Марий Эл привели в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
Работы провели на дороге протяженностью более 4 км. Для обновления покрытия проезжей части специалисты применили технологию холодной регенерации. Такой метод связан с переработкой старого асфальта и добавлением к нему инертных материалов, таких как щебень, песок, цемент. Это позволит повысить прочность и долговечность проезжей части.
Кроме того, дорожники отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. А еще они установили барьерное ограждение и нанесли разметку.
Обновление трассы позволит обеспечить жителям Тумьюмучашского сельского поселения доступ к социально значимым объектам. Среди них Конганурская школа, фельдшерско-акушерский пункт и местная администрация.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.