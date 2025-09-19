Курсантки центра «Воин» исполнили мечту, о которой рассказывали Путину

О том, что рассказавшие Путину о своей мечте прыгнуть с парашютом сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыренова из Бурятии в сентябре в Волгограде совершат свой первый прыжок, сообщал глава республики Алексей Цыденов. Позже он встретился с девочками и поручил совместно с центром «Воин» и десантниками 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады организовать для них полноценную подготовку к прыжку.