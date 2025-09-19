Курсантки центра «Воин» исполнили мечту, о которой рассказывали Путину

ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Сестры-курсанты центра «Воин» из Бурятии прыгнули с парашютом, мечта девочек исполнилась после их рассказа о ней на Восточном экономическом форуме-2025 президенту страны Владимиру Путину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра военной подготовки «Воин» в Бурятии Василий Тараруев.
О том, что рассказавшие Путину о своей мечте прыгнуть с парашютом сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыренова из Бурятии в сентябре в Волгограде совершат свой первый прыжок, сообщал глава республики Алексей Цыденов. Позже он встретился с девочками и поручил совместно с центром «Воин» и десантниками 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады организовать для них полноценную подготовку к прыжку.
«Сегодня, около 12 часов по нашему времени (07.00 мск), девочки успешно прыгнули с парашютом. Самостоятельно, без инструктора. Высота составила 900 метров, прыгали с самолета Ан-2. Прыгала вся команда из РКШИ Бурятии, включая девочек, — 10 кадетов и директор центра “Авангард”. Девочки очень довольны, что исполнилась их мечта», — рассказал Тараруев.
Он отметил, что до этого девочки прошли подготовку на базе 11-й ОДШБ в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ, потом — в Волгограде.